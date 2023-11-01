Узнали этот лайфхак про орхидею: теперь больше не вянет, листья плотные, зеленые, цветы крупные, яркие

Причин увядания орхидеи и появления желтых листьев несколько. Одна из самых распространенных причин — отсутствие пересадок.

Каким бы идеальным ни был субстрат, в котором растет орхидея, время от времени его нужно менять.

Пересаживать орхидеи в новый субстрат нужно приблизительно раз в два-три года. Для этого подходит период, когда орхидея не цветет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».