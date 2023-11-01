Узнали этот лайфхак про орхидею: теперь больше не вянет, листья плотные, зеленые, цветы крупные, яркие

Орхидея. Фото: Global Look Press

Советы для тех, у кого начали вянуть орхидеи.

Причин увядания орхидеи и появления желтых листьев несколько. Одна из самых распространенных причин — отсутствие пересадок.

Каким бы идеальным ни был субстрат, в котором растет орхидея, время от времени его нужно менять.

Пересаживать орхидеи в новый субстрат нужно приблизительно раз в два-три года. Для этого подходит период, когда орхидея не цветет.

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Субстрат со временем истощается, спрессовывается, в результате поливов в нем могут скапливаться соли. Органические компоненты разлагаются, что приводит к гниению корней. Так что субстрат менять очень важно, и тогда орхидея будет с красивыми листьями, плотными, темно-зелеными и крупными, яркими цветами.

По материалам botanichka.ru

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