Не вздумайте выбрасывать: эти вещи стоят целое состояние — поройтесь в шкафу

Эксперты рассказали, почему в ноябре 2023 года можно будет выгодно продать книги, причем не только коллекционерам.

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Как пишет издание «Коммерсантъ», из-за роста цен в розничных магазинах появилась тенденция на покупку поддержанных вещей. Она затронула и книги, спрос на которых значительно вырос. Количество продаж изданий, которым более 50 лет, за последние девять месяцев увеличилось сразу на 300%.

Особенно популярными стали редкие издания, выпущенные в период с 1942 по 2010 годы. Выгодно продать можно еще и развлекательную литературу.

Именно поэтому выбрасывать старые книги из шкафа не стоит. Эксперты посоветуют найти похожие издания на маркетплейсах и сравнить цены. В отдельных случаях за «фолианты» удастся выручить крупную сумму.