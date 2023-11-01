Замиокулькас такое обожает: что обязательно нужно сделать с цветком перед наступлением зимы — знают единицы

Если у вас не так давно появился замиокулькас, этот совет точно будет важен. Начинающим цветоводам необходимо знать, какие места в квартире обожает этот цветок.

Любые другие растения очень любят яркий солнечный свет, но только не замиокулькас. Немногие знают, что замиокулькас хорошо себя чувствует при рассеянном освещении или даже в полутени. Горшок с этим цветком стоит разместить на восточных и западных окнах или же на небольшом отдалении от окна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

