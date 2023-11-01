Вчерашние макароны станут ресторанным шедевром: соус из двух продуктов спасет блюдо

Зачастую домохозяйки стараются приготовить побольше и сразу, чтобы на следующий день было, чем накормить семью. Но вчерашние макароны уже не такие вкусные и ими буквально приходится давиться. Примечательно, что есть способ, как спасти блюдо. Шеф-повар Александр Растунин подсказал быстрый и простой способ реанимировать «уставшую» пасту.
Нужно заранее подготовить 400 миллилитров сливок и 100 граммов сыра с голубой плесенью. Эти ингредиенты нужно отправить в сковороду и потомить около двух минут. При этом важно постоянно их помешивать. После этого останется добавить соус к макаронам и также подержать на огне еще несколько минут.
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«Также можно добавить немного очень мелко нарезанного сыровяленного мяса, не более 15 граммов сливочного масла, а при подаче в центр блюда положить один сырой желток от предварительно обработанного яйца», — поделился кулинар, пишет «Городовой».