Оставьте соль на пороге и в шкафу: лишь единицы знают, зачем это нужно — поверья не при чем

Многие хозяйки привыкли использовать морскую соль исключительно во время готовки различных блюд или консервирования продуктов. При этом мало кто знает, что специя бывает крайне полезна в быту. Эксперты рассказали, почему ее стоит оставить прямо на пороге квартиры или в шкафу.

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Все дело в том, что с помощью обыкновенной соли можно добиться невероятно приятного запаха в квартире. В первую очередь, возьмите небольшую емкость. Например, маленькую баночку. Наполните ее морской солью, а затем добавьте туда же эфирное масло. Запах можно выбирать какой угодно.

Останется только расставить баночки по всей квартире. Как подчеркивает Дзен-канал «Готовлю Дома Готовлю Вкусно», разместить их стоит на пороге квартиры, в шкафу с вещами и недалеко от обуви. Именно так поступают горничные в гостиницах.

Спустя пару часов жилье наполнится приятным запахом. Усилить эффект можно, если перемешать морскую соль, находящуюся в баночке.