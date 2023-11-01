Как быстро приготовить вкусный и полезный завтрак — рецепт раскрыт: даже дети придут в восторг

Из ингредиентов понадобятся: стакан муки, стакан молока, яйцо, столовая ложка сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, немного сливочного масла для жарки.

Для соуса нужно также подготовить: стакан свежих ягод (клубника, малина, черника), две столовые ложки сахара, столовую ложку лимонного сока.

Сначала следует взять большую миску. В ней необходимо смешать муку, молоко, яйцо, сахар, разрыхлитель и соль. Все это нужно просто взбить до однородной массы без комочков.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Затем следует прогреть сковороду на среднем огне и отправить туда сливочное масло для жарки.Только после этого нужно влить тесто на сковороду, формируя оладьи нужного размера. Жарить их необходимо с обеих сторон до золотистого цвета. После этого можно начинать готовить соус. Лучше всего взять маленькую кастрюльку, где нужно смешать ягоды, сахар и лимонный сок. Все надо нагревать до того момента, когда ягоды не начнут выделять сок и смесь не загустеет.

Также фудблогер посоветовала подавать оладьи горячими с большой порцией ягодного соуса сверху. А еще можно бросить свежие ягоды в тарелку и посыпать сахарной пудрой, пишет портал «А теперь внимание!».