Разбросайте это везде: тараканы пулей вылетят из квартиры — уйдут к соседям

Появление тараканов в квартире может стать огромной проблемой для каждой хозяйки. Вывести вредителей зачастую не помогают даже дорогие химические средства. Дезинфектор Анна Семина рассказала о необычном способе борьбы с насекомыми, благодаря которому они исчезнут из квартиры за считаные дни.

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Специалист подчеркнула, что многие популярные методы выведения тараканов на деле являются бесполезными. Например, масла-ароматизаторы никак не отпугивают вредителей. Насекомые просто игнорируют их и продолжают находиться в квартире.

Прогнать тараканов можно другим способом, уверена эксперт. Для этого понадобится использовать никотин, а также все, что с ним связано. В частности, специальные приманки. Вредители не переносят подобные ароматы и буквально бегут из квартиры. В беседе с порталом «Городовой» специалист заверила, что такой способ считается не менее эффективным, чем применение обыкновенного яда.