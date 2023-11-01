Влияние планет, лучше отказаться от дел: названы самые опасные даты ноября 2023 года

18 ноября — соединение Солнца и Марса.

Отмечается, что этот день станет проверкой на терпение. Людям нужно будет проявить все свое самообладание.

Астрологи предупредили, что могут быть вспышки агрессивного поведения и даже непредсказуемого. Более того, крайне сложно будет избежать конфликтов, поэтому важно соблюдать осторожность в словах и поступках. Лучше избегать таких чувств, как зависть и ревность. Если все это соблюдать, то можно избежать проблем в этот день.

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21 ноября — сложное положение Луны в перигее.

21 ноября Луна окажется в перигее — в моменте максимального сближения с Землей. Так как спутник Земли будет обладать огромной силой, а также окажется в Рыбах, то это приведет к диссонансу в жизни. Стоит ждать напряжения в обществе и эмоциональной нестабильности.

Но в этот день можно избежать неприятностей — нужно максимально расслабиться и отложить все важные дела. Также астрологи рекомендуют не переутомляться, если есть возможность, стоит отказаться от работы, так как в такой день велика вероятность неудач, а это только приведет к лишнему стрессу, пишут «Рамблер.Гороскопы»​​​​​​​, ссылаясь на Rsute.ru.