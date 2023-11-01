Когда в Москву придет зима: синоптики назвали точную дату возращения холодов и снега

В России погода часто удивляет. Так, осень началась с аномального тепла. И в октябре хоть и были морозы, а также первый снег, но потом температура поразила своими майскими значениями, которые совсем не соответствуют осени.

Многие синоптики отметили, что метеозима придет в Москву с задержкой на 1-2 недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет в ноябре и когда придет зима.