Когда в Москву придет зима: синоптики назвали точную дату возращения холодов и снега

В России погода часто удивляет. Так, осень началась с аномального тепла. И в октябре хоть и были морозы, а также первый снег, но потом температура поразила своими майскими значениями, которые совсем не соответствуют осени.
Многие синоптики отметили, что метеозима придет в Москву с задержкой на 1-2 недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет в ноябре и когда придет зима.
По словам экспертов, устойчивый снежный покров сформируется в конце месяца. В ноябре ожидается на 1,5-2 градуса теплее нормы, а также большое количество осадков — до 130%.
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«На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября.
Снежный покров, я думаю, устойчиво ляжет лишь в конце ноября, в самом оптимистичном случае, и будет не более 2–5 сантиметров», — высказался Тишковец.
По словам эксперта, норма ноября по ночной температуре составляет минус 3,3 градуса, по дневной — плюс 1,1 градуса, по осадкам — 52 миллиметра, пишет «РИА Новости».