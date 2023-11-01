Так, Мясникова сразу пояснила, что обратить внимание надо на категорию пельменей. Существует категория Б, которая означает, что в этом продукте содержится больше мышечной ткани (от 60 до 80%), поэтому в них больше качественного мясного фарша. Зачастую их называют «Телячьи», «Говяжьи», «Восточные».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще важно следить за температурой в холодильнике, где хранятся пельмени. На полке должно быть –18 градусов по Цельсию или ниже. Рассмотреть продукт тоже стоит. Сами пельмени не должны быть слипшимися, с тестом белого с кремовым или немного желтоватым оттенком, пишет «Городовой».