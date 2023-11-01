В России многие люди обожают пельмени. Однако готовить их умеют не все, поэтому покупные варианты чаще всего оказываются на столе. Но зачастую они не такие вкусные, как домашние. Но доцент кафедры пищевых технологий РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как выбрать в магазине самые вкусные пельмени. По словам эксперта, о качестве полуфабриката может сказать всего одна буква на упаковке.
Так, Мясникова сразу пояснила, что обратить внимание надо на категорию пельменей. Существует категория Б, которая означает, что в этом продукте содержится больше мышечной ткани (от 60 до 80%), поэтому в них больше качественного мясного фарша. Зачастую их называют «Телячьи», «Говяжьи», «Восточные».
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Еще важно следить за температурой в холодильнике, где хранятся пельмени. На полке должно быть –18 градусов по Цельсию или ниже. Рассмотреть продукт тоже стоит. Сами пельмени не должны быть слипшимися, с тестом белого с кремовым или немного желтоватым оттенком, пишет «Городовой».