Ангелы возьмут под свое крыло: Тамара Глоба назвала четыре знака зодиака, которых ждет успех с 1 ноября

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По словам астролога, Овнам следует бросить все силы на обучение. Именно это направление станет для них самым удачным. А еще представителям знака важно не забывать про родных, уделять им время. Решение бытовых вопросов не стоит откладывать.

Счастливчиками будут Тельцы. Их ждет хорошая прибыль. Но они могут упустить деньги, если не прекратят тратиться на развлечения и капризы близких. Астролог предупредила, что также нужно быть внимательными и опасаться мошенников.

В списке оказались и Раки. Их удача будут преследовать во всем, что касается спорта и учебы. Также их ждут встречи с интересными людьми.

А вот Весам нужно сконцентрировать внимание на делах вдали от дома. Им выпадет шанс получить шикарную прибыль, пишет «Русское Радио».