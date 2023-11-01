Только эти удобрения увеличат урожай крыжовника в три раза: успейте внести до конца осени

Многие дачники предпочитают выращивать на своем участке ягоды. Крыжовник обладает уникальным вкусом. Его можно садить на участке, но главное не забывать подкармливать. Если правильно удобрять, что урожай будут впечатляющий. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как подкормить крыжовник осенью. Она отметила, что можно использовать как органику, так и готовые минеральные комплексы.
Для тех, кто покупные удобрения, агроном рекомендует вносить перепревший навоз. По ее словам, на один куст понадобится пять килограммов средства. А еще подойдет смесь перегноя и древесной золы. В этом случае для каждого растения нужно по килограмму веществ.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Если использовать минеральные удобрения, то лучшим выбором будет суперфосфат и хлористый калий. Агроном напомнила, что их следует не разводить водой, а вносить в почву в сухом виде. Уйдет по одной столовой ложке каждого средства на один куст.
Но и это еще не все. Дополнительно можно провести полив раствором нитрофоски и мочевины. Коврижных пояснила, что на ведро воды необходимо взять две столовых ложки первого вещества, и одну — второго.
Уже после подкормок куст следует замульчировать. Для этого идеально подойдут еловые ветки, опилки и сено, пишет портал «БелНовости».