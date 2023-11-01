Только эти удобрения увеличат урожай крыжовника в три раза: успейте внести до конца осени

Для тех, кто покупные удобрения, агроном рекомендует вносить перепревший навоз. По ее словам, на один куст понадобится пять килограммов средства. А еще подойдет смесь перегноя и древесной золы. В этом случае для каждого растения нужно по килограмму веществ.

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Если использовать минеральные удобрения, то лучшим выбором будет суперфосфат и хлористый калий. Агроном напомнила, что их следует не разводить водой, а вносить в почву в сухом виде. Уйдет по одной столовой ложке каждого средства на один куст.

Но и это еще не все. Дополнительно можно провести полив раствором нитрофоски и мочевины. Коврижных пояснила, что на ведро воды необходимо взять две столовых ложки первого вещества, и одну — второго.

Уже после подкормок куст следует замульчировать. Для этого идеально подойдут еловые ветки, опилки и сено, пишет портал «БелНовости».