Почему после любого «антижира» нужно проливать поверхности уксусом: так важно и никто не знает

На своих кухнях современные хозяйки все чаще используют различного рода «антижиры», которые быстро разъедают сальные липкие наслоения на поверхностях.

Увы, немногие при этом догадываются, что эти щелочные средства обязательно нужно потом нейтрализовать кислотой. И конечно, проще всего и лучше всего использовать для этих целей столовый уксус.

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Можно заменить его лимонной кислотой, разведенной водой 1 к 1. Так остатки щелочи, которые способны «перебраться» на пищу, сойдут на нет.

Источник: Telegram-канал «Бабское коммьюнити»