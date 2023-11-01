Почему растения нужно высаживать в тесные горшки: мало кто знает, а жаль

Даже опытные садоводы иногда напрасно полагают, что комнатным растениям больше нравится расти в больших горшках. Вовсе нет.
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Если вы хотите, чтобы ваши цветы развивались здоровыми и крепкими, высаживайте их в тесноватые горшки. Корни растения должны заполнить всю внутренность горшка постепенно.
Так влагу растение будет впитывать из почвы равномерно и станет гармонично развиваться.
А вот если места в горшке для корней будет больше, чем надо, то в грунте будет накапливаться лишняя влага, корни будут гнить, а растение – чахнуть.
Источник: Telegram-канал «Цветочница»