Почему растения нужно высаживать в тесные горшки: мало кто знает, а жаль

Даже опытные садоводы иногда напрасно полагают, что комнатным растениям больше нравится расти в больших горшках. Вовсе нет.

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Если вы хотите, чтобы ваши цветы развивались здоровыми и крепкими, высаживайте их в тесноватые горшки. Корни растения должны заполнить всю внутренность горшка постепенно.

Так влагу растение будет впитывать из почвы равномерно и станет гармонично развиваться.

А вот если места в горшке для корней будет больше, чем надо, то в грунте будет накапливаться лишняя влага, корни будут гнить, а растение – чахнуть.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»