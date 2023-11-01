Если образуется засор в сливе, просто выдуваем его пылесосом: рассказываем — как

Когда в ванне или раковине образуется засор мы вызываем сантехника. А если есть тросик, то работаем им. Однако далеко не каждый мужчина владеет этим инструментом.

Между тем обычным пылесосом с функцией выдува можно запросто сделать ту же работу. И тут с задачей справится и женщина, и даже ребенок, все очень просто.

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Оберните трубку пылесоса кусочком ткани так, чтобы ее можно было вплотную приставить к сливу. Включите пылесос на выдув и подождите пару минут. Мощный поток воздуха протолкнет засор.

Источник: дзен-канал Technotion.