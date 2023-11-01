Налили и смыли: убрали всю рыжину с унитаза за 1 раз — проще некуда

Унитаз. Фото: соцсети

Вы удивитесь, что такое простое и недорогое средство работает столь эффективно.

Столовый уксус отлично справляется с желтыми и рыжими пятнами на унитазе. Но вначале разберитесь с их причиной.

Если у вас проржавел бачок, то налейте в него литр уксуса и залейте теплой водой, чтобы покрылся весь механизм внутри. Оставьте на ночь, потом промойте. 

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Если унитаз потемнел, потому что его давно не убирали, а бочок в порядке, значит достаточно будет очищения чаши. Намочите стенки уксусом и почистите, смойте.

В случае сильных загрязнений, вылейте уксус на салфетки разложите их по стенкам. Через несколько часов уберите и промойте, все пятна испарятся.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».

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