Налили и смыли: убрали всю рыжину с унитаза за 1 раз — проще некуда

Столовый уксус отлично справляется с желтыми и рыжими пятнами на унитазе. Но вначале разберитесь с их причиной.

Если у вас проржавел бачок, то налейте в него литр уксуса и залейте теплой водой, чтобы покрылся весь механизм внутри. Оставьте на ночь, потом промойте.