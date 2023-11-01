Герань оживает мгновенно: если появились желтые листочки — используем этот 100%-й прием

Герань очень чутко реагирует на изменения окружающей среды. К тому же с трудом противостоит вредителям. Нередко цветоводы понять не могут, почему растение вдруг начинает чахнуть и желтеть.

Есть очень действенный способ быстро возродить герань. Для начала обрежьте все желтые листочки. Далее опрыскайте растение комплексным составом от вредителей.