Герань оживает мгновенно: если появились желтые листочки — используем этот 100%-й прием

Герань очень чутко реагирует на изменения окружающей среды. К тому же с трудом противостоит вредителям. Нередко цветоводы понять не могут, почему растение вдруг начинает чахнуть и желтеть.
Есть очень действенный способ быстро возродить герань. Для начала обрежьте все желтые листочки. Далее опрыскайте растение комплексным составом от вредителей.
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Далее обработайте любым фитораствором типа «антистресс». И все! Буквально через два дня вы увидите, как герань посвежеет и похорошеет.
Источник: Telegram-канал «Цветочница».