Хватит оставлять открытой дверцу стиралки: вот как нужно просушивать барабан — проще способа нет

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Но специалисты не советуют так поступать, иначе со временем дверца начнет провисать, поскольку находится в неестественном положении. В дальнейшем могут возникнуть трудности с ее закрытием, а потом и вовсе нарушится герметичность загрузочного люка.

Существует более простой способ просушить барабан стиральной машины. Сначала его нужно тщательно протереть старым сухим полотенцем. Обязательно насухо вытрите резину, ведь там, как правило, скапливаются вода и грязь.

Затем положите в барабан любую сухую тряпку и оставьте ее там. Что касается дверцы, то ее можно просто прикрыть, оставив небольшую щель, но не захлопывать до конца.

Источник: Дзен-канал«Уютный дом».