Испытали стирку «8 ложек» — что-то невероятное: даже старые вещи стали яркими, свежими, будто только купили

Попробуйте применять в процессе стирки смесь соли и лимонной кислоты. Наверняка вас будет ждать большое удивление в итоге.

Вещи после такой стирки становятся просто волшебными. Ткани с рисунками будут после стирки ярче, а белые станут светлее. К материалам вернется первозданный вид, такой, какой был при их создании.

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Соли мы возьмем 8 столовых ложек, а лимонной кислоты 1 ложку. Смешаем порошки и растворим их в 1 литре теплой воды.

Данный раствор нужно налить в отсек машинки для кондиционера, стиральный порошок положите как обычно. Запустите стирку в автомате.

Источник: дзен-канал: «Просто и интересно».