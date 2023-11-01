Храните тыкву только так: пролежит как новенькая до следующего лета — ни одна не сгниет

Многие огородники отмечают, что нынешний год выдался особенно урожайным для тыквы.

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Однако после сбора этого полезного и красивого овоща встает вопрос, как сохранить богатый урожай на продолжительный срок.

Существует множество эффективных способов хранения, которые позволяют тыкве пролежать в целости и сохранности до конца весны и даже дольше. Одним из них поделилась опытная хозяйка.

Понадобятся пластиковые сетчатые ящики. В каждый сложите четыре тыквы вверх плодоножками. Между ними положите бумагу или солому, чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Храните их в сухом помещении при температуре от шести до пятнадцати градусов тепла. Мыть тыквы перед этим не стоит, иначе они начнут быстро портиться.

Источник: Дзен-канал «Кухня наизнанку»