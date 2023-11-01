Лучшие низкорослые сорта томатов: всегда урожайные, не болеют, вкусные

Низкорослые сорта томатов были специально выведены селекционерами для выращивания в теплицах.

Они экономят место, отлично противостоят болезням и недугам, а также прочим отрицательным факторам окружающей среды.

Кроме того, низкорослые сорта томатов отличаются высокой урожайностью, вкусными плодами. Назовем несколько сортов, которые пользуются особенной популярностью у садоводов.

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Сорт «Санька» дает сочные плоды с плотной и мясистой мякотью. Отличается высоким иммунитетом, устойчив к холодам.

Томаты «Андромеда F1» очень вкусные, плотные мясистые. Устойчивы к вирусу табачной мозаики и к холодам.

«Катюша» вкусна и сочна. Отлично противостоит вирусным и бактериальным заболеваниям, легко переносит перепады температур. Плоды долго хранятся после сбора.

Сорт «Розовый мед» радует крупными плодами. Можно вырастить плоды до 700 граммов. Растение устойчиво к основным видам заболеваний и к перепадам температур.

«Алсу» быстро поспевает. Плоды крупные и устойчивые к растрескиванию, но долго не хранятся. Мякоть сахаристая и сладкая.

Источник: myteplic.com