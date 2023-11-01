Два стакана такой муки на грядку с озимым чесноком — головки вырастут с кулак без единой подкормки

Опытные дачники знают, что грядку, на которой будет посажен озимый чеснок, нужно предварительно подготовить, заправив ее удобрениями.

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Чтобы головки чеснока выросли очень крупными, а на будущий год не пришлось вносить дополнительные подкормки, используйте сразу несколько видов удобрений.

Сначала необходимо внести по одному ведру на каждый квадратный метр почвы просеянного песка и торфа, а также два-четыре ведра компоста или перепревшего коровяка.

Затем раскидайте по грядке главный компонент — доломитовую муку, которая является не только подкормкой, но и отличным раскислителем грунта (два стакана на каждый метр).

Для защиты пряного овоща от болезней и вредителей можно дополнительно внести по стакану горчичного жмыха и диатомита садового.

В следующем сезоне на такой грядке вырастет крупный чеснок без единой подкормки.

Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф».