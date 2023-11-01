Три цветка, которые лучше всех приманивают в дом деньги: вы удивитесь

Денежное дерево или толстянка хорошо известно в народе способностью притягивать в дом финансовую энергию.

Однако есть комнатные растения, которые ничуть не хуже, а порой и лучше работают на улучшение благосостояния человека.

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Очень мощно усиливает финансовый поток знакомая всем герань. Визуализируйте свои мечты рядом с ней, и она быстро начнет помогать вам. К тому же отведет от вас недругов и недоброжелателей, которые вставляют вам палки в колеса.

Второе растение – спатифиллум. Оно поддерживает в доме благополучие и улучшает климат в семье, помогает жить в гармонии и любви.

Третье растение – драцена. Излучает положительную энергию и по фэн-шую является символом финансового процветания.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»