Намажьте копеечной мазью тряпки и разложите по углам: все мыши будут только у соседей

Существует довольно много простых и гуманных способов избавиться от мышей и крыс, поселившихся в доме.

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Так, прогнать грызунов-вредителей может помочь дешевое средство из аптеки. Речь идет о таком препарате, как мазь Вишневского.

Известно, что мыши и крысы не любят резких запахов. Поэтому мазь отпугнет их и заставит искать новое место обитания.

Это эффективный способ бороться с хвостатыми вредителями не только в доме, но и в других строениях на участке, например в бане, погребе или гараже, а также в автомобиле.

Пропитайте мазью Вишневского ватные шарики или небольшие кусочки любого ненужного тканевого материала и разложите их в любимых местах пребывания грызунов.

Кроме того, с помощью мази можно защитить от мышей луковичные растения. Разбавьте небольшое количество средства в горячей воде и обработайте получившимся остывшим раствором растения.

Источник: сайт «Новый очаг»