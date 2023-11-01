На самом деле порошок в стиралку насыпается только так: почти все портят машинки — прекратите это делать

Никогда не насыпайте в стиральную машинку порошка больше, чем это положено. Некоторые люди убеждены, что так они делают добро своим вещам, дескать они от этого простирываются лучше.

Это глубочайшее заблуждение, при этом вредное не только для вещей, но и для стиральной машинки тоже.

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Если вы используете больше порошка, чем это указано в инструкции (также сейчас есть мерки в лотках прибора), то процесс не улучшается вообще. Напротив, ваши вещи покрываются белым налетом и нуждаются в дополнительном полоскании.

Кроме того, остатки лишнего порошка задерживаются в механизме и постепенно приводят к его поломке.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».