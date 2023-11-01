Кухня стала сверкать от копеечного средства: липкость сразу растворилась — не нарадуемся

Не стоит лишний раз тратиться на дорогую химию, когда затеяли дома уборку. Смешайте обычную жидкость для мыться посуды и поваренную мелкую соль — отличное средство для чистки самых разных поверхностей у вас готово! Обойдется оно вам в сущие копейки!

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Этот состав отлично отмоет кухонные полки, кухонный фартук и столешницы от липкости и жира. Вернет сияние полу, унитазу и раковинам. Выдраит до кристального блеска ванну.

Меняйте густоту средства в зависимости от того, насколько нуждаются ваши поверхности в абразиве. Если есть нагар, то соли насыпайте больше, если вам нужно помыть кухонные шкафчики, то кладите ее минимум.

Источник: дзен-канал Technotion.