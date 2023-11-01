Всего 4 ложки на сковородку: тушеная капуста получится обалденно вкусная даже без мяса

Тушеная капуста — достаточно простое блюдо. Но можно его приготовить по-особенному, взяв всего один дополнительный ингредиент. Тогда капуста будет очень вкусной сама по себе, и не понадобится добавлять к ней в процессе готовки мясо или фарш. Главный секрет заключается в панировочных сухарях.

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На 500 граммов белокочанной капусты понадобятся одна морковь, головка репчатого лука, две столовые ложки томатной пасты, четыре столовые ложки панировочных сухарей, сто миллилитров воды, лавровый лист, соль и черный молотый перец.

Капусту нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на терке. Лук измельчите и обжарьте на растительном масле. Затем добавьте к нему морковь и обжаривайте еще пять минут.

После этого положите все специи и разведенную в воде томатную пасту, перемешайте и тушите до готовности. Перед окончанием готовки всыпьте в сковороду сухари.

Источник: Дзен-канал «Кухня наизнанку».