Как вычислить поддельный мед: обмакните в него карандаш и посмотрите

Мед – продукт дорогой, а потому часто фальсифицируется ушлыми дельцами. Чаще всего они подмешивают в состав посторонние ингредиенты, чтобы увеличить объем и получить дополнительную прибыль из ничего.

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Вы легко поймете, что в меде есть мука, крахмал или мел, когда растворите в воде его ложечку. Появился осадок – значит примеси есть.

Также наличие крахмала в составе легко вычисляется каплей йода. Если мед от нее синеет, значит продукт фальсифицированный.

Кроме того, мед просто проверяется химическим карандашом. Обмакните его в сладкий продукт и начертите что-нибудь на листе. Если он стал писать синим, значит мед создавали явно не пчелы.

Источник: Telegram-канал «Дачные советы»