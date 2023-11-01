Трюк с водой: заставляем самый дешевый порошок работать не хуже дорогого — восхищение

Если вы при машинной стирке используете недорогой порошок, попробуйте его активизировать при помощи маленькой хитрости.

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Предварительно растворите его в теплой воде, это удвоит его силы. Порцию порошка на стирку бросьте в 500 миллилитров воды, размешайте до исчезновения всех кристалликов и комочков.

Далее вылейте состав в отсек для порошка или прямо на белье. Вещи так отстираются намного лучше, удалятся пятна даже при температуре 20-30 градусов.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»