Рассказываем, что такое «солевая стирка» и почему от нее все в восторге: вещи из машинки достаем чистейшими!

Те, кто пережил советское время наверняка помнят, что хозяйки часто тогда шли на разного рода хитрости.

Например, чтобы усилить качество порошка и сэкономить на нем многие смешивали его с копеечной поваренной солью.

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Соль заметно активизирует порошок, к тому же смягчает воду и воздействует на пятна и загрязнения. В итоге вы можете использовать не только меньше порошка, но и отказаться от применения кондиционера для белья.

Попробуйте «солевую стирку», она удивит вас своей эффективностью. Для этого 8 столовых ложек соли необходимо смешать с 1 столовой ложкой лимонной кислоты, растворить в 1 литре воды.

Получившееся средство используйте в машинной стирке, наливая в отсек для кондиционера. Порошка нужно отмерять как обычно.

Источник: дзен-канал «Просто и интересно».