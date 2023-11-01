Доллар уверенно шагнул к 90 рублям: пора принять низкий старт для обмена валюты

К концу года аналитики предсказывали курс доллара равный 90 рублям. В первом квартале 2024 года многие эксперты ожидают даже 85 рублей за 1 доллар.

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Похоже, что эти прогнозы начинают сбываться. Доллар на последних торгах Мосбиржи стал торговаться за 92,18 рубля. Произошло это впервые со 2 августа 2023 года.

На понижение американской валюты сыграло сразу несколько факторов. Один вполне ожидаемый — окончание налогового периода в России и выброс иностранной валюты на рынок.

А вот повышения ключевой ставки от Центробанка России ждали не все, однако главный финансовый регулятор страны пошел на это, подняв ее до 15%.

Немалую роль сыграл указ президента касательно валютной выручки, а также мировые цены на нефть.

Источник: 1prime.ru