Морковный бисквит из доступных продуктов: готовится быстро и просто — идеально к чаю

Хочется побаловать себя сладеньким? Приготовьте морковный бисквит по этому рецепту. Он идеально подойдет к чаю. С этой выпечкой ваш осенний вечер будет по-настоящему уютным.

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Вам потребуется: 80 граммов пшеничной муки, 200 граммов миндальной муки, 4 моркови среднего размера, 5 куриных яиц, 250 граммов сахарного песка, щепотка соли, кубик сливочного масла, чайная ложка ванильного экстракта и 2,5 чайных ложек разрыхлителя.

Отделите белки от желтков. Сначала белки взбейте с сахаром, затем добавьте к ним соль и включите миксер еще на 5 минут. Яичные желтки соедините со смесью из муки и разрыхлителя.

Морковь помойте, очистите и натрите на мелкой терке. Соедините получившуюся массу с ванилью. Подождите минуту и начните замешивать тесто. Не нужно все сразу сваливать в одну миску. Делайте это порционно.

Смажьте форму сливочным маслом, перелейте в нее готовое тесто и выпекайте бисквит в разогретой до 175 °C духовке около 45–50 минут. Первые полчаса не открывайте дверцу печи, иначе пирог осядет.

Источник: издание belnovosti.by.