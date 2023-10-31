Измельчаем до состояния порошка и посыпаем вокруг розы: весной цветы пойдут в бешеный рост, на кустах яркие шапки

Красная роза после дождя. Фото: Teleprogramma.pro

Чем подкормить розы поздней осенью.

Розы перед уходом в зимнюю спячку нуждаются в подкормке. Одна из лучших подкормок для розы - яичная скорлупа.

Только применять эту подкормку можно на нейтральных или слабо-кислых почвах, если у вас щелочная, то лучше яичную скорлупу не использовать.

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В качестве удобрения подходит скорлупа сырых яиц. Ее нужно хорошо промыть и просушить, а затем измельчить до состояния порошка и посыпать в приствольном круге роз. 

Яичная скорлупа содержит йод, марганец, цинк, железо, молибден. Благодаря такой подкормке розы меньше болеют и обильнее цветут.

Такое удобрение подходит для кустов, которым больше двух лет. Порошок нужно засыпать в расчете 1,5 - 2 столовых ложки на квадратный метр. Предварительно нужно разрыхлить и полить клумбу. Вносить яичную скорлупу нужно примерно за месяц до начала ожидаемых заморозков.

По материалам naschaeda.ru

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