Измельчаем до состояния порошка и посыпаем вокруг розы: весной цветы пойдут в бешеный рост, на кустах яркие шапки

В качестве удобрения подходит скорлупа сырых яиц. Ее нужно хорошо промыть и просушить, а затем измельчить до состояния порошка и посыпать в приствольном круге роз.

Яичная скорлупа содержит йод, марганец, цинк, железо, молибден. Благодаря такой подкормке розы меньше болеют и обильнее цветут.

Такое удобрение подходит для кустов, которым больше двух лет. Порошок нужно засыпать в расчете 1,5 - 2 столовых ложки на квадратный метр. Предварительно нужно разрыхлить и полить клумбу. Вносить яичную скорлупу нужно примерно за месяц до начала ожидаемых заморозков.

По материалам naschaeda.ru