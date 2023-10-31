Как вывести расплодившихся тараканов за сутки — угостите их кашей: все съедят и сразу же сдохнут

Тараканы расплодились так, что уже не прячутся? Не время впадать в панику. Соберитесь, насекомых можно вывести за одни сутки. А чтобы они не вернулись, придется провести мелкий ремонт.

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Для начала изучите стены на предмет трещин и дыр. Если найдете, немедленно замажьте их строительной смесью. Иначе тараканы так и будут перебегать от соседей.

Затем защитите вентиляционные выходы. Это можно сделать с помощью мелкого тюля или москитной сетки. Сделали? Отлично! Теперь ни один таракан не прошмыгнет. Переходите к следующему этапу.

Приступайте к делу вечером. Чтобы избавиться от вредителей, нужно приготовить густую манную кашу, смешать ее со сладким чаем и всыпать сюда же порошок буры.

Из получившейся массы следует слепить мелкие шарики и разбросать их в местах обитания рыжих нарушителей порядка.

Можете не сомневаться: тараканы съедят всю отраву. Но пережить этот ужин они не смогут. По прошествии суток возьмите веник, соберите насекомых в кучу и вынесите их за дверь.

Обычно хватает одной ночи, чтобы распрощаться с насекомыми. Но в случае необходимости этот рецепт всегда можно повторить.

Источник: cpykami.ru