Ничего лучше для роз еще не изобрели: вот чем нужно укрыть на зиму розарий — лайфхаки опытных садоводов

Куст розы. Фото: Global Look Press

Готовим розы к зимним холодам.

Опытные дачники советуют не торопиться укрывать розы. Нужно дождаться морозов. Большинство сортов роз выдерживают температуры до минус десяти градусов.

Садоводы, живущие в южных регионах России, укрывают розы только в декабре. Оптимальным же временем для укрытия роз считается конец ноября. Важно не упустить момента, когда начнется стабильное падание снега.

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Снег, кстати, самый лучший укрывной материал для роз. Ничего лучше для этих цветов еще не изобрели.

Каким бы материалом вы не укрыли розы, сверху обязательно стоит присыпать снегом. Если зима будет морозной и малоснежной, сметайте в розарии весь имеющийся на участке снег — с дорожек, междурядий — и бросайте на кусты роз.

Весной, как только минует угроза заморозков до минус 10, розы нужно раскрывать и проветривать.

По материалам ogorod.ru

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