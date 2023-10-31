Ничего лучше для роз еще не изобрели: вот чем нужно укрыть на зиму розарий — лайфхаки опытных садоводов

Опытные дачники советуют не торопиться укрывать розы. Нужно дождаться морозов. Большинство сортов роз выдерживают температуры до минус десяти градусов.
Садоводы, живущие в южных регионах России, укрывают розы только в декабре. Оптимальным же временем для укрытия роз считается конец ноября. Важно не упустить момента, когда начнется стабильное падание снега.
Снег, кстати, самый лучший укрывной материал для роз. Ничего лучше для этих цветов еще не изобрели.
Каким бы материалом вы не укрыли розы, сверху обязательно стоит присыпать снегом. Если зима будет морозной и малоснежной, сметайте в розарии весь имеющийся на участке снег — с дорожек, междурядий — и бросайте на кусты роз.
Весной, как только минует угроза заморозков до минус 10, розы нужно раскрывать и проветривать.
По материалам ogorod.ru