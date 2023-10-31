Ничего лучше для роз еще не изобрели: вот чем нужно укрыть на зиму розарий — лайфхаки опытных садоводов

Снег, кстати, самый лучший укрывной материал для роз. Ничего лучше для этих цветов еще не изобрели.

Каким бы материалом вы не укрыли розы, сверху обязательно стоит присыпать снегом. Если зима будет морозной и малоснежной, сметайте в розарии весь имеющийся на участке снег — с дорожек, междурядий — и бросайте на кусты роз.

Весной, как только минует угроза заморозков до минус 10, розы нужно раскрывать и проветривать.

По материалам ogorod.ru