Сделайте это с участком в ноябре, чтобы пырей не досаждал в новом сезоне — сорняк будет уничтожен

Пырей начинает досаждать дачникам с ранней весны. Борьба с сорняком ведется до поздней осени. Если запустить участок, эта сорная трава его захватит быстрее, чем одуванчики.

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Поэтому церемониться с пыреем не стоит. Чтобы сорняк не портил жизнь в новом сезоне, нужно позаботиться о нем осенью.

В сентябре можно посадить сидераты. Они вытеснят сорную траву и послужат отличным удобрением для почвы. Для этих целей отлично подойдет клевер, овес, озимая рожь, рапс и горох.

Вспомнили о проблеме только в октябре или в ноябре? Не переживайте. Выход есть. Вам поможет перекопка огорода. Земля в это время еще не успела промерзнуть, поэтому смело беритесь за лопату и отправляйтесь на участок.

Да, это энергозатратный способ. Но он невероятно эффективен. Если в процессе перекопки удалить сорные корешки, пырей не побеспокоит вас на протяжение всего нового сезона.

Источник: издание belnovosti.by.