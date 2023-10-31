Как очистить батарею от пыли и грязи: раскрыт самый легкий способ для домохозяек

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Эксперты раскрыли простую хитрость. Сначала на полу нужно постелить полотенце. Затем надо взять пульверизатор с водой или чистящим средством. Им надо опрыскать батарею, чтобы вода стекла вместе с пылью вниз. Радиатор останется протереть.

Второй способ — можно использовать пылесос с узкой насадкой. За один раз батарею не получится полностью очистить, поэтому процедуру лучше повторить несколько раз, пишет портал «Белновости».