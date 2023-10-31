Лучшие сорта ремонтантной малины: плодоносит до морозов, ягоды по 15 граммов, мякоть сочная, ароматная

«Геракл» — раннеспелый сорт ремонтантной малины, средний вес ягод — 6,8 г, отдельные плоды достигают 15 г. Мякоть плодов сочная, кисло-сладкая с ярким классическим ароматом.

«Абрикосовая». У этой малины плоды желтого цвета, ее часто выбирают аллергики. Считается, что на такую малину не будет аллергии. Этот сорт начинает поспевать к концу июня, а затем плодоношение растягивается до самого октября.

«Бабье лето». Плоды некрупные, но очень сочные и сладкие. Начинает спеть такая малина в конце июня, а заканчивает плодоношение только перед заморозками.

«Оранжевое чудо». Плоды этой малины имеют оранжевый оттенок и могут достигать в весе до 10 граммов. На вкус ягоды очень нежные, кисло-сладкие.

По материалам 7dach.ru