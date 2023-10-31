Салат со свеклой для худеющих: можно кушать каждый день без угрызения совести

Эксперты заверяют, что он станет настоящим открытием для тех, кто любит овощные салатики. Нужно приготовить свеклу, лук, огурцы, зелень, чеснок, соль, майонез. Начать следует со свеклы. Ее нужно сварить и очистить от кожуры. После этого ее натирают на терке.

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А лук нужно мелко порезать перьями. затем его обжаривают на сковородке с растительным маслом. Огурцы лучше взять маринованные. Их можно нарезать кубиками или натереть на терке.

После этого шинкуется в салат. Все необходимо тщательно перемешать. Для приправы надо взять чеснок, раздавить его. Потом салат солится по вкусу и заправляется майонезом, греческим йогуртом или маслом. После этого все снова перемешивается. Такой салат помогает худеть, пишет портал sportkp.ru.