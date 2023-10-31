Салат со свеклой для худеющих: можно есть каждый день без угрызения совести

Перед тем, как наступят праздники, зачастую девушки хотят похудеть. Но не обязательно отказываться от любимых блюд. Так, если нравится винегрет, то ему есть более полезная альтернатива. Легкий и простой салат для худеющих, под названием «Минус 10 кг», представляет возможность наслаждаться вкусом без угрызений совести. А самое главное, что у него простой рецепт.
Эксперты заверяют, что он станет настоящим открытием для тех, кто любит овощные салатики. Нужно приготовить свеклу, лук, огурцы, зелень, чеснок, соль, майонез. Начать следует со свеклы. Ее нужно сварить и очистить от кожуры. После этого ее натирают на терке.
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А лук нужно мелко порезать перьями. Затем его обжаривают на сковородке с растительным маслом. Огурцы лучше взять маринованные. Их можно нарезать кубиками или натереть на терке.
После этого шинкуется в салат. Все необходимо тщательно перемешать. Для приправы надо взять чеснок, раздавить его. Потом салат солится по вкусу и заправляется майонезом, греческим йогуртом или маслом. После этого все снова перемешивается. Такой салат помогает худеть, пишет портал sportkp.ru.