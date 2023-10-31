Салат со свеклой для худеющих: можно есть каждый день без угрызения совести

Эксперты заверяют, что он станет настоящим открытием для тех, кто любит овощные салатики. Нужно приготовить свеклу, лук, огурцы, зелень, чеснок, соль, майонез. Начать следует со свеклы. Ее нужно сварить и очистить от кожуры. После этого ее натирают на терке.

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