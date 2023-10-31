Астрономы предупредили о двух магнитных бурях в ноябре: названы самые опасные даты

Ученые ранее признались, что в этом году солнце особенно активно и вспышки на нем стали происходить чаще. Почти каждый месяц это приводит к магнитным бурям, которые обрушиваются на Землю. И теперь, в конце ноября, прогнозируются новые волны геошторма. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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И по новым данным, сильнее всего магнитная буря проявит себя 22, 24 и 25 ноября. Магнитосфера будет возбужденной. А затем будет еще одна волна. 26 и 27 ноября пройдут слабые магнитные бури (уровень G1). Также ожидается геошторм 9 ноября.
Напомним, что во время магнитных бурь следует избегать стрессов, ограничить умственные и физические нагрузки, пить больше воды, а также отказаться от употребления алкогольных напитков и острой пищи.