Узнали об этом методе удаления ржавчины с унитаза: теперь в нашем туалете шик и блеск на раз-два

Те, кто уже знает об этом методе удаления ржавчины с унитаза, активно используют только его, и в их квартирах туалеты теперь чище чистого.

Итак, отличное средство для избавления чаши унитаза от ржавчины — это щавелевая кислота.

Продается она в сухом виде, это кристаллообразное вещество.

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