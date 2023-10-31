Узнали об этом методе удаления ржавчины с унитаза: теперь в нашем туалете шик и блеск на раз-два

Те, кто уже знает об этом методе удаления ржавчины с унитаза, активно используют только его, и в их квартирах туалеты теперь чище чистого.
Итак, отличное средство для избавления чаши унитаза от ржавчины — это щавелевая кислота.
Продается она в сухом виде, это кристаллообразное вещество.
Немного щавелевой кислоты нужно насыпать на губку или тряпку, смочить водой и обработать загрязненные места.
Подождать пятнадцать минут и вновь пройтись по ржавчине, а затем смыть водой. Унитаз после этого будет сиять чистотой.
По материалам remstroiblog.ru