Еще не поздно: подкормите черную смородину в ноябре этой смесью — ягода будет крупнее черешни

Если вы из тех дачников, которые делают все в последний момент, поспешите. Осталось всего несколько дней, чтобы подкормить кусты черной смородины. Крайняя дата — 10 ноября. Позже от удобрения не будет никакой пользы.

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В этот период кустарник будет рад фосфору. Чтобы обеспечить ему поступление данного элемента, нужно использовать в качестве удобрения суперфосфат или фосфоритную муку.

Оба средства можно найти в любом садовом магазине. Если вы планируете подкормить смородину суперфосфатом, берите 30 граммов препарата на одно взрослое растение. А в случае с фосфоритной мукой потребуется взять не менее 40 граммов на каждый куст.

Помимо этого, смородину следует подпитать калием. Для этих целей лучше всего подходит калимагнезия. Расход удобрения: всего 20 граммов на корешок.

Если внести все необходимые подкормки осенью, смородины в новом сезоне будет просто завались. Ягода вырастет сладкая и крупная, размером с черешню, не меньше.

Источник: издание belnovosti.by.