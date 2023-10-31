Этот сорт помидоров всегда нарасхват: плоды растут по 20 см, урожайность сказочная — 9 кг с куста

Многие дачники любят экспериментировать. Они с удовольствием сажают новинки и необычные сорта томатов. Если вы тоже из их числа, присмотритесь к помидорам сорта «супербанан». Они отличаются интересным внешним видом и отменным вкусом.

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Плоды «супербанана» имеют удлиненную форму. В длину они могут достигать до 20 сантиметров. Это размер линейки!

Цвет плодов розовый, ближе к красному. Мякоть нежная, сочная и сладкая. Семян очень мало. Эти томаты можно солить, мариновать или употреблять в свежем виде.

Растения данного сорта хорошо себя чувствуют в теплице и в открытом грунте. Урожайность у «супербанана» довольно высокая. С одного метра квадратного можно получить до 9 килограммов помидоров.

Заинтересовались? Тогда поторопитесь. Семена «супербанана» долго не лежат на прилавках. Обычно их скупают уже осенью. Поэтому срочно отправляйтесь в садовый магазин.

Источник: телеграм-канал «Чудогрядка.рф».