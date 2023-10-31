Порой в самолете попадаются не комфортные места. В такой момент возникает желание, чтобы стюардессы пересадили и дали места получше. Однако далеко не всем так везет. Но порой разнообразные непредвиденные обстоятельства часто заставляют авиакомпании пересаживать пассажиров из эконом класса в бизнес. И тут есть критерии, по которым отбирают людей на борту.
Стюардессы и сотрудники аэропорта лично принимаю решения. Так если туристы одеты в леггинсы, шлепанцы, сандалии и спортивные костюмы, то они точно не могут рассчитывать на возможность попасть в салон с повышенным комфортом.
Не менее важную роль играет поведение кандидата. Он не должен мешать тем, кто реально заплатил за бизнес-класс.
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Наибольшее количество шансов у тех пассажиров, которые будут одеты в деловые костюмы или одежду в стиле smart casual. Еще оптимальным выбором считаются классические джинсы и скромный блейзер.
А вот летом можно предпочесть длинные минималистичные платья, об это рассказала бортпроводница Селина Беддинг порталу Mirror.