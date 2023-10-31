Сажайте только этот сидерат: он восстанавливает почву лучше навоза — речь не о горчице

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Одним из самых популярных сидератов является белая горчица. Поэтому большинство огородников используют именно ее. Но на самом деле есть более хороший вариант. Речь идет о растении вика.

Горчица отлично справляется с восстановлением плодородного слоя, однако у нее есть один весомый недостаток. Она имеет родственников среди овощных культур. И, как следствие, привлекает на участок насекомых, которые не прочь полакомиться посадками.

В случае с викой такие проблемы исключены. А почву она удобряет ничуть не хуже горчицы. Яровую вику сеют в сентябре или в октябре. Можно брать ее в паре с семенами овса. А озимую вику сажают в ноябре.

Семена следует заделывать на глубину около 5–7 сантиметров. На одну сотку рекомендуется брать от 1,5 до 2 килограммов посадочного материала.

Источник: berdsk-online.ru