Состоится рост детских пособий: какие изменения ждать родителям в 2024 году

Оказалось, что самые значительным изменения ждут тех, кто получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас это пособие составляет 33 282 рубля, а уже в следующем году оно увеличится на 48 процентов, и сумма получится 49 123 рубля. Также эксперт пояснила, что в 2025 году максимальная сумма пособия для детей вырастет уже до 68 996 рублей.

«Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», — добавила специалист.

А еще будет индексация материнского капитала и пособия по беременности и родам. И размер материнского капитала увеличится на 44 тысячи рублей для первого ребенка и на 58 тысяч рублей для второго.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам достигнет 565 562 рублей в 2024 году и 763 671 рублей в 2025 году.

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Но и это не все. Другие выплаты, такие как единовременное пособие при рождении ребенка, оплата дополнительных выходных при уходе за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 18 лет, а также пособие при передаче ребенка на воспитание в семью тоже будут проиндексированы, но информация по суммам пока уточняется.

Повышение некоторых детских выплат связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с Нового года повысится на 18,5 процента, достигнув 19 242 рублей. Это также приведет к увеличению пособий для семей с низким уровнем дохода, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в их регионе, пишет «Прайм».