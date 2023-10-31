Эту гортензию обязательно нужно укрыть на зиму и вот чем: будет цвести пышными шапками, соседи придут за советами

Не все виды гортензии нуждаются в том, чтобы их укрывали на зиму. Но все молодые кусты, которым не исполнилось три года, обязательно нужно укрыть. Независимо от того, к какому сорту или виду гортензий принадлежит молодой куст.
Морозостойкие виды нужно просто окучить в приствольном круге сухой почвосмесью и замульчировать листьями. Другие же виды нуждаются в более основательном укрытии. Только укрытая гортензия весной и летом будет радовать пышными шапками цветов, соседи точно придут к вам за советами.
Вот материалы для укрытия гортензии на зиму: опилки, лапник, сухая листва, мешковина, спанбонд, лутрасил, рубероид, ветошь, полиэтилен.
Лучший укрывной материал, конечно же, лапник. Растению под ним тепло, оно дышит, нет риска отсыреть.
По материалам дзен-канала «Идеальный огород»