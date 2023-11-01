Убийственная стойкость и нежный шлейф: топ-5 лучших зимних парфюмов

Некоторые ароматы могут быть слишком «удушливыми» в жару, однако прекрасно подходить для зимнего времени. Одним из самых известных в этой категории считается The One Gold Intensive Dolce&Gabbana.

Этот парфюм соблазнительно звучит нотами итальянского мандарина, сливы, розового перца, розы, жасмина и ландыша. Замыкают композицию и оставляют длинный шлейф пачули, белый мускус и ваниль.

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Вторым стал Hypnotic Poison Dior. Он полюбился покупательницам за нежное сочетание кокоса и ванили. Также в букет входят: абрикос, слива, жасмин, роза, ландыш, тмин, розовое дерево, тубероза, миндаль, мускус и сандал.

Третье место досталось Santal Pao Rosa Guerlain. Этот парюфюм относится к категории люксовых и необычно звучит кардамоном, инжиром, розой, сандалом, лесным орехом, удовым деревом и миррой.

Также в пятерку вошли Black Orchid Tom Ford и Super Gorgeous! Michael Kors.

По материалам портала «Марка качества»