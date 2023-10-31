Замиокулькас будет рад этому мусору — угощаем раз в 30 дней: новые побеги прут изо всех щелей

Замиокулькас не зря называют «долларовым деревом». Говорят, он не только украшает интерьер, но и привлекает в дом достаток. Однако чтобы это сработало, куст должен быть здоровым и ухоженным.

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Если вы хотите, чтобы замиокулькас разросся на весь подоконник, не забывайте баловать его подкормками. Тратиться на покупку удобрений не нужно. Так получилось, что этот неприхотливый куст любит мусор.

Да, именно так! Он без ума от цитрусовых корок. В данных отходах содержится много витаминов. Кроме того, они препятствуют появлению грибковых заболеваний. А это как раз то, что нужно «долларовому дереву».

Но не спешите сыпать апельсиновые шкурки в горшок. Будет намного лучше, если вы приготовите цитрусовый настой.

Все просто. Возьмите кожуру одного фрукта, залейте ее двумя литрами горячей воды и подождите. Спустя 24 часа выньте отходы из настоя и разбавьте его водой: в соотношении 1 к 1. Используйте получившийся состав для полива замиокулькаса.

Если давать такую подкормку каждые 30 дней, «долларовое дерево» за год может увеличиться в 2 раза. Новые побеги попрут, как на дрожжах, листья будут здоровыми и невероятно красивыми.

Источник: frukti-yagodi.ru